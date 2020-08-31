Торнадо, наводнения и гигантский град: в Италии из-за непогоды погибли четыре человека

На северную и центральную Италию в выходные обрушились экстремальные погодные условия, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека и был нанесен большой материальный ущерб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В Тоскане две девочки в возрасте 3 и 14 лет погибли в субботу вечером, когда, как сообщается, торнадо вырвало с корнем дерево, которое упало на их палатку в кемпинге.

Два немецких туриста погибли в воскресенье ночью во время сильного наводнения на дороге в Южном Тироле. Автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли двое пассажиров: 45-летний мужчина и 67-летняя женщина.

Также сообщается, что 38-летний мужчина пропал без вести в районе Варезе после того, как его смыло рекой.

Наводнение в Вероне

Железнодорожные пути во многих пострадавших от стихии районах остаются закрытыми.

Город Верона готовится к дальнейшему наводнению после того, как с 23 августа на него обрушились несколько волн непогоды, при этом сильные ветры и гигантский град также нанесли значительный ущерб в этом районе.

Сообщалось о серьезных повреждениях в большей части региона Венето, особенно сильно пострадали районы Виченца и Беллуно. Знаменитый горнолыжный курорт Кортина д'Ампеццо в Беллуно пострадал от оползней из-за сильного ветра и проливного дождя.

Последствия града в Бергамо

Плохая погода достигла региона Ломбардия, из Кремоны и Мантуи поступили сообщения о граде "размером с яйцо". А в Бергамо пожарным пришлось расчищать дороги, ставшие непроходимыми из-за сильного града.

В связи с тем, что волна плохой погоды, как ожидается, распространится на юг в понедельник и во вторник, были объявлены "желтые" предупреждения для регионов Абруццо, Эмилия-Романья, Марке, Молизе, Апулия, Сицилия, Тоскана и Умбрия.