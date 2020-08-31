Финляндия запустила "коронавирусное" приложение для отслеживания контактов

Органы здравоохранения Финляндии в понедельник запустили долгожданное мобильное приложение для отслеживания контактов для борьбы с распространением COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Каждый из нас может начать использовать его, хотя это совершенно добровольно... и с полной защитой данных. С помощью этого приложения мы можем защитить себя и своих близких", - заявила на пресс-конференции постоянный секретарь Министерства социальных дел и здравоохранения Кирхе Варгила.

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Она сообщила, что приложение, основанное на технологии связи Bluetooth, не будет раскрывать личность другим пользователям. Оно поможет отследить неизвестные контакты, если человек достаточно долго оставался неподалеку от лица, у которого позже был обнаружен COVID-19.

Варгила сказала, что в рамках второго этапа разработки программы ее будет сделано совместимой с аналогичными программами, которые используются в других странах-членах Европейского Союза.

Приложение было создано частной финской компанией-разработчиком программного обеспечения Solita после того, как она выиграла открытый конкурс в июне.