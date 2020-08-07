В ЕС напомнили Украине о необходимости возобновить конкурсы на государственную службу

В программе помощи ЕС правительству Украины напомнили о необходимости возобновить конкурсы для назначений на государственную службу.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом шла речь на онлайн-совещании с участием руководителя первого отдела программ помощи ЕС "Надлежащее управление и демократизация" Мартина Клауке и министра Кабинета министров Олега Немчинова.

Мартин Клауке высказал предостережение в связи с тем, что принятый парламентом проект изменений в закон о госслужбе был ветирован президентом. Его положения включали условия предоставления Украине макрофинансовой помощи ЕС.

Речь идет о проект №3491 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе", который регулирует вопросы отбора госслужащих, в частности, предусматривает создание резерва кандидатов, которые успешно прошли отбор в рамках конкурса, но призначены не были.

Это нововведение отменило бы возможность внеконкурсного назначения на высокие должности в госслужбе во время карантина.

Верховная Рада приняла проект №3491 3-го июля, но Владимир Зеленский наложил на него вето и предложил внести изменения в статью 87-1, которая позволяет увольнять госслужащих категории А в течение 4 месяцев после назначения руководителей соответствующих органов.

Во время карантина назначения происходили вне конкурса, путем процедуры отбора.

"Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что эта процедура отбора планировалась исключительно как временный механизм для обеспечения бесперебойной работы государственных органов. Этот механизм был напрямую привязан к карантину, который по прогнозам должен был завершиться в мае 2020 года", - отмечает Олег Немчинов.

Он добавил, что одновременно с процедурой отбора начали разработку двух стратегий по восстановлению конкурсной процедуры.

Первая касалась усовершенствования Закона Украины "О государственной службе" и подготовки к проведению конкурсов в рамках карантина.

Олег Немчинов отмечает, что позиции законопроекта №3491 возможно отразить в законопроекте №3748, который планируется внести на рассмотрение Верховной Рады в конце августа.

"Представитель ЕС сообщил, что европейская сторона поддерживает предложенную стратегию, и готова оказывать практическую поддержку в вопросе возобновления проведения конкурсов на должности государственной службы", - добавляют в сообщении Кабмина.