В Варшаве задержали 48 ЛГБТ-активистов после столкновений с полицией

Полиция Варшавы задержала 48 ЛГБТ-активистов во время пятничной акции протеста, которая переросла в столкновения с правоохранителями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"В связи со вчерашней акцией задержаны 48 человек. Процессуальные мероприятия будут осуществляться при участии адвокатов. Они также будут проводиться в связи с оскорблением сотрудника полиции, а также повреждением полицейской машины. О задержании сообщили в прокуратуру", - сообщили в столичной полиции.

В пятницу днем перед варшавским штабом кампании против гомофобии была организована акция протеста против решения суда о двухмесячном заключении под стражу для ЛГБТ-активистки Малгожаты Ш., затем протестующие перешли в Краковское предместье, где произошли стычки с полицией.

Малгожата Ш. подозревается в участии в акции в конце июня, в повреждении автомобиля, принадлежащего фонду "За право на жизнь" и нанесении телесных повреждений представителю фонда.

Когда Малгожату Ш. перевозили в место ареста, другие активисты пытались, сидя на проезжей части, перекрыть проезд полицейской машины. Когда машина с активисткой двинулась, произошла драка с сопровождающей ее полицией. Несколько людей упали на землю и были удержаны офицерами.

Протест продолжался и после отъезда патрульной машины.

Активисты были задержаны полицейскими, а некоторые блокировали полицейские машины, в которых находились задержанные люди.

Протестующие выкрикивали лозунги: "Фашисты, полиция - одна коалиция", "Солидарность является нашим оружием" и "Закрой одну, придут следующие". У них были с собой радужные флаги, у многих на лицах были радужные маски.

По словам представителя полиции Сильвестра Марчака, толпа, собравшаяся в Краковском предместье, вела себя агрессивно и препятствовала действиям полицейских. Демонстранты также повредили полицейскую машину.

Напомним, в Польше во время инаугурации президента Анджея Дуды группа депутатов от партии "Левые" устроила акцию в поддержку ЛГБТ.