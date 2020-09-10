Германия с 1 октября отменит общее предостережение относительно поездок за пределы ЕС

Правительство Германии решило отменить норму об общей оговорке относительно поездок в около 160 стран за пределами Евросоюза и Шенгенской зоны.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам спикера, нынешнее общее предостережение относительно путешествий в третьи страны продлится до 30 сентября, а уже с 1 октября вводится дифференцированный подход для каждой отдельно взятой страны.

Определяющим будет развитие эпидемиологической ситуации в каждой конкретной стране, пояснили в МИД Германии.

"С октября мы возвращаемся к индивидуальной системе для каждой страны", - сказала пресс-секретарь ведомства. В министерстве также надеются, что удастся достичь соответствующих договоренностей с другими странами-членами ЕС, ведь было бы хорошо, если бы в ЕС действовали одинаковые для всех правила.

Впрочем, это не означает, что оговорок относительно поездок за пределы ЕС не будет вообще, подчеркнула официальная представительница МИД. Относительно стран и регионов, где будут наблюдаться значительные темпы распространения COVID-19, предостережения относительно поездок будут оставаться. Однако их могут и отменить, если там будут действовать карантинные нормы.

До сих пор крупнейшим критиком общего предостережения относительно поездок в около 160 стран была туристическая отрасль. Больше всего туроператоры критиковали чиновников за отсутствие именно дифференцированной системы, ведь общее предупреждение касалось более 80% стран мира, независимо от того, классифицируется ли страна как зона риска. Дифференцированная система касалась только стран-членов ЕС и входящих в Шенгенскую зону.