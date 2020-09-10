ЕС может подать на Британию в суд за нарушение соглашения о Brexit - СМИ

Европейский Союз может подать в суд на Британию, если экстренные переговоры в четверг не убедят Брюссель в том, что предлагаемый новый британский закон не нарушит ранее согласованных обязательств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Обе стороны проведут экстренные переговоры в 12.00 по Гринвичу в четверг по поводу плана премьер-министра Бориса Джонсона утвердить законодательство, противоречащее соглашению о Brexit - шаг, который согласно предупреждению Брюсселя, может сорвать любые шансы на торговое соглашение.

"Сначала Совместный комитет. Если не хватит необходимых разъяснений, то существует механизм урегулирования споров в рамках соглашения о Brexit", - сказал дипломат ЕС, занимается Brexit.

Два других правительства ЕС, также участвовавшие в переговорах, заявили, что Европейская комиссия проанализирует новый законопроект о внутреннем рынке Великобритании, как только он будет принят, чтобы принять во внимание любые поправки, прежде чем принимать окончательное решение по этому юридическому делу.

Законопроект о внутреннем рынке Великобритании, который касается таможенных процедур в Северной Ирландии, должен быть поставлен на первое голосование в парламенте Великобритании на следующей неделе.

Документ касается вопросов так называемого протокола Северной Ирландии - элемента соглашения о выходе из ЕС, предназначенного предотвратить появление "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.