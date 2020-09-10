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ЕС на 6 месяцев продлил персональные санкции против РФ

Четверг, 10 сентября 2020, 17:51

Совет Европейского союза продлил санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета.

"Сегодня Совет решил продлить санкции, направленные против лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничение путешествий, так и замораживание активов, и в дальнейшем будут применяться к 175 особам и 44 субъектам хозяйствования.

Решение было принято Советом в письменной форме. Нормативно-правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 11 сентября.

Ранее сообщалось, что вскоре этот список пополнят около 15 имен и компаний из-за строительства Керченского моста

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