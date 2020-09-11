Россия хочет допросить Навального в Германии

Россия обратится к Германии с просьбой допустить российских специалистов для участия в следственных действиях по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального на территории Германии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РФ.

"Следователь подразделения готовит дополнительный запрос о предоставлении правовой помощи в компетентные органы ФРГ. Запрос будет включать ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ, осуществляют проверку по данному факту, и российского эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении разъяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы", - сообщили в российском МВД.

Запрос планируют направить согласно Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года и протоколами к ней, а также статьями 453 и 454 УПК РФ.

Напомним, 7 сентября Навального, который находится в немецкой клинике Шарите, вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось.

10 сентября охрану клиники усилили, чтобы предотвратить дальнейшие попытки покушения на него.

На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.

Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление оппозиционера Навального, и наказать виновных.

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