Мэр французского Бордо хочет отказаться от новогоднией елки

Новоизбранный мэр французского Бордо объявил, что с этого года город откажется от срубленных новогодних елок.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом он объявил 10 сентября на пресс конференции.

Мэр Пьер Юрмик объяснил свою инициативу тем, что "мертвым деревьям не место на улицах городов" и что это "совсем противоречит нашей концепции озеленения".

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Украшенные елки он предлагает заменить "живыми спектаклями". Пока не до конца понятно, идет речь о действах или высаженных живых елях, поскольку во французском "спектакль" может означать как спектакль, так и пейзаж/вид.

Также мэр хочет принять "хартию прав деревьев", где будут прописаны более жесткие требования по защите деревьев. Ее подготовят до конца 2020 года.

Кроме того, новый мэр обещает 30 километров новых велодорожек и озеленение еще ряда городских зон.

Инициатива по поводу новогодних елок уже вызвала широкую публичную дискуссию, как с одобрительными, так и возмущенными отзывами.