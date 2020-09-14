Зеленский одобрил ратификацию меморандума о 1,2 млрд евро коронакредита от ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и ЕС относительно получения макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу президента.

"Реализация положений меморандума и указанного соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве", - говорится в сообщении.

Как известно, Украина и ЕС 23 июля официально одобрили договоренность о макрофинансовой помощи - кредите на сумму 1,2 млрд евро.

Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу, а вот для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ. 25 августа ВР согласовала определенные условия для получения займа.

Как сообщала "ЕвроПравда", среди прочего, Украина обязалась осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, в судебной системе должна быть создана комиссия по вопросам добропорядочности и этики, задачей которой является перезагрузка Высшего совета правосудия.