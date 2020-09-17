В Европарламенте заявили о рисках для Украины из-за проблемного отбора главы САП

В Европейском парламенте предупредили Украину о финансовых рисках, которые могут возникнуть в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

С таким заявлением выступил Михаэль Галлер, евродепутат и представитель группы "Европейской народной партии" по вопросам иностранных дел, сообщает "Европейская правда".

"Огромное беспокойство вызывает голосования Верховной Рады по поводу неопытных кандидатов, которым не хватает добросовестности для участия в комиссии по отбору главы САП", - отметил политик в своем заявлении, обнародованном в Twitter в четверг.

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Он подчеркнул, что назначение сомнительных кандидатов в комиссию представляет риск для финансовой поддержки, которую Украине предоставляют МВФ и Европейский Союз.

Верховная Рада 17 сентября рассмотрит проект постановления № 4104 об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

3 сентября парламент не смог назначить своих представителей в комиссию, которая будет выбирать главу САП.

Ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.