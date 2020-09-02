"Северный поток-2" необходимо достроить - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь подтвердила свою приверженность завершению строительства газопровода "Северный поток-2" несмотря на санкции США.

Об этом Меркель сказала во время визита в свой избирательный округ в городе Штральзунд, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.

"Мы также считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными", - сказала Меркель.

Штральзунд расположен в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, для экономики которой новый газопровод очень важен.

На прошлой неделе Меркель заявила, что вопрос газопровода "Северный поток-2" и отравления российского оппозиционера Алексея Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он высказывал свои сомнения относительно газопровода в разговоре с Меркель.

Макрон сказал, его беспокоит, что российский трубопровод увеличит зависимость Европы от поставок российского газа.