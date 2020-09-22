В Еврокомиссии хотят обжаловать решение суда об отмене €13 млрд штрафа для Apple

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер склоняется к тому, чтобы подать апелляцию на решение суда об отмене 13 млрд евро штрафа для компании Apple за особенности ее деятельности в Ирландии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники среди высшего руководства ЕС.

По словам собеседников издания, апелляция еще под вопросом, но скорее всего идею поддержат.

Как сообщалось ранее, Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии о штрафе для Apple на 13 млрд евро, наложенном в 2016 году из-за того, что компания получила особое экономическое преимущество в Ирландии, получив возможность платить значительно меньше налогов, чем другие.

Apple после этого обжаловала штраф в Суде ЕС, заявив, что такая сумма "не соответствует реальности и здравому смыслу". Ирландия, экономика которой получила выгоду от инвестиций транснациональных компаний, привлеченных низкими ставками налогообложения, также обжаловала решение Еврокомиссии.

Дело Apple было частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы некоторые страны, в частности, Ирландия, Люксембург и Нидерланды, не предлагали особенно привлекательные условия для глобальных гигантов вроде Amazon, Fiat, Engie и Starbucks.

Перед этим еврокомиссар не обжаловала другое отмененное решение - о том, что Starbucks получила незаконные налоговые преимущества в Нидерландах более чем на 20 млн евро.