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ЕС планирует обновить управление общим европейским авиапространством

Вторник, 22 сентября 2020, 16:24

Еврокомиссия предложила обновление законодательной базы по Единому европейскому небу в контексте "зеленого соглашения".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в соответствующем предложении ЕК.

Цель предложения заключается в том, чтобы модернизировать управление европейским воздушным пространством и создать более устойчивые и эффективные маршруты полетов.

Это позволяет сократить до 10% выбросов воздушного транспорта, считают в ЕК.

"Это предложение было сделано в связи с резким сокращением воздушного движения, вызванным пандемией коронавируса, что требует повышения устойчивости нашего управления воздушным движением", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Как отметила еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян, самолеты иногда зигзагообразно курсируют между различными блоками воздушного пространства, увеличивая задержки и расход топлива.

"Эффективная система управления воздушным движением означает более прямые маршруты и меньшее потребление энергии, что приводит к снижению выбросов и затрат для наших авиакомпаний. Сегодняшнее предложение о пересмотре Единого европейского неба не только поможет сократить авиационные выбросы до 10% за счет лучшего управления траекториями полетов, но и стимулирует цифровые инновации, открывая рынок услуг передачи данных в этом секторе ", - сказала она.

Как отмечается, отсутствие адаптации управления воздушным движением приведет к дополнительным расходам, задержкам и выбросам CO2.

В 2019 году одни только задержки рейсов обошлись ЕС в 6 млрд евро и привели к 11,6 миллиона тонн избыточного CO2, напоминают в Еврокомиссии.

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