Украина не признает инаугурацию и полномочия Лукашенко как президента Беларуси
Украинское государство не считает легитимной "инаугурацию" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом заявил в среду глава МИД Дмитрий Кулеба.
Позицию украинского государства по этому поводу министр обнародовал на своем официальном твиттер-аккаунте.
"Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - заявил Кулеба.
Он отдельно подчеркнул, что не считает такую позицию Украины вмешательством во внутренние дела соседнего государства: "Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ".
Как сообщалось, в среду в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко как якобы президента Беларуси. В ответ ряд членов ЕС заявили, что отныне не признают его полномочий.
В столице Беларуси начались протесты, которые разгоняли водометами; есть задержанные и пострадавшие.
Также ранее президент Зеленский заявил, что не исключает "сотен тысяч беженцев" из Беларуси в Европу.
От редакции. "Европейская правда" с этого дня называет Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси.