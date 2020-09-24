Во Франции появятся электронные браслеты для борьбы с домашним насилием
Четверг, 24 сентября 2020, 12:26
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают французские СМИ, среди которых Sud-Ouest.
Электронный браслет предназначен для того, чтобы работать как "тревожная кнопка" в случае, если человек, который ранее уже совершал насилие в отношении нынешнего или бывшего партнера, снова приблизится к нему. Устройство оснащено геолокацией.
Решение об использовании браслета как инструмента сдерживания сможет принимать или судья в уголовном процессе, или судья по семейным делам.
Использование электронного браслета будут внедрять поэтапно - сначала в пяти пилотных районах, а с 2021 года - на всей территории Франции.
В настоящее время подготовили около 1000 устройств, которые постепенно начнут использовать с появлением случаев, когда они будут считаться целесообразными.
Призывы ввести такой электронный браслет для борьбы с домашним насилием звучат уже не первый год.
По официальной статистике, в 2019 году во Франции от рук своих нынешних или бывших партнеров погибли 146 женщин, по сравнению с 121 в 2018 году.
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