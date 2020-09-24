США, Британия и Канада могут уже 25 сентября ввести санкции против режима Лукашенко - СМИ

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют ввести санкции против белорусских граждан, причастных к фальсификации президентских выборов и насилию в отношении мирных демонстрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Четыре источника агентства заявили, что санкции США, Великобритании и Канады могут быть введены уже в пятницу, но, возможно, и позже, учитывая проблему координации между тремя странами.

Источники заявили, что санкции направлены на то, чтобы продемонстрировать последствия фальсификации выборов и подавления протестов.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США сообщил Reuters, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении семи белорусов, которые, по их мнению, были причастны к фальсификации результатов выборов и насилия в отношении протестующих.

По информации другого источника, в списке восемь белорусов, но их число может измениться.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон готовит санкции в рамках "закона Магнитского" против отдельных лиц в Беларуси в координации с Соединенными Штатами и Канадой.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста Лукашенко.

Вечером в Беларуси начались массовые акции протеста. Правоохранители жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ. Правозащитники сообщают о как минимум 259 задержанных.

Большинство стран ЕС заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Об этом также заявили США и Канада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом.

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