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Глава Евросовета призвал немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Воскресенье, 27 сентября 2020, 13:58

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сообщения о боевых действиях из зоны Нагорно-карабахского конфликта вызывают самое серьезное беспокойство. Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - написал Мишель в Twitter.

"Немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий - единственный путь вперед", - добавил он.

Ранее Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Напомним, в воскресенье Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе и обвинили друг друга в эскалации насилия.

Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Предыдущие обстрелы на границе Армении и Азербайджана, в результате которых погибли несколько десятков человек, произошли в середине июля. Во время вооруженных столкновений была подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров.

Следует отметить, что предыдущие боевые действия проходили на международно признанном границе, тогда как сегодняшнее обострение происходит в Нагорном Карабахе.

Подробнее читайте в статье - "Что произошло на границе Азербайджана и Армении и при чем здесь Украина"

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