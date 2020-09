Глава Евросовета призвал немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сообщения о боевых действиях из зоны Нагорно-карабахского конфликта вызывают самое серьезное беспокойство. Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - написал Мишель в Twitter.

Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.



Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.



An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward.