Кабмин определил новую процедуру въезда в Украину для иностранцев во время пандемии

Правительство определило новую процедуру пересечения границы для иностранцев, едущих в Украину во время пандемии

Правительство Украины готовится принять изменения в постановление № 641, которое вводило запрет на въезд иностранных граждан, кроме категорий-исключений. Согласно проекту решения, въезд будет разрешен при наличии страхового полиса, покрывающего случаи, связанные с COVID-19.

Об этом говорится в проектах решения, которыми располагает "Европейская правда".

Документ планируют утвердить по процедуре, позволяющей принимать правительственные решения в дни, когда не происходит полноценного заседания правительства.

Согласно проекту, из постановления исключат положение, вводящее полный запрет на въезд иностранцев.

В пункт 10 "Ha территории Украины на период действия карантина запрещается" добавлен новый подпункт: "4) пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства.

Согласно ему, въезд запрещается "без наличия полиса (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украина (ассистанс) и покрывает расходы, связанные с лечением COVІD-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине".

Из этой нормы есть исключения для "иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, и лиц, признанных беженцами, или лиц, нуждающихся в дополнительной защите, работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, военнослужащих (подразделений) вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира'', участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил".

Аналогичное требование распространяется и на пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из них иностранцами и лицами без гражданства.

Процедура самоизоляции и выхода из нее в случае получения отрицательного ПЦР-теста для иностранцев, которые "прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19" устанавливается идентичной с той, что и для украинцев, прибывающих из таких стран. Исключения предусмотрены для отдельных категорий иностранцев (дипломаты, инструкторы НАТО и т.д.).

Напомним, ранее спикер Госпогранслужбы подтвердил, что общий запрет на въезд иностранцев с сегодняшнего дня де-факто утратил силу.