Ереван: Турция сбила армянский истребитель, пилот погиб

Министерство обороны Армении заявило о воздушном бое на границе Армении и Азербайджана при непосредственном участии турецких истребителей и потере своего самолета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министра обороны Армении Шушан Степанян.

"Сегодня в 10:30 истребители F-16, принадлежащие ВВС Турции, поднялись в воздух с аэродрома "Гянджа" Азербайджанской Республики и поддерживали удары азербайджанских Су-25 и турецких БПЛА "Байрактар", которые взлетели с аэродрома "Даляр", по населенным пунктам Армении ", - говорится в сообщении.

По ее информации, армянский истребитель Су-25 во время выполнения боевого задания был сбит в воздушном пространстве Армении истребителем F-16 ВВС Турции, пилот погиб.

"Турецкий многофункциональный истребитель F-16, по данным регистратора полетных данных, находился на глубине 60 км (на территории Армении. - Ред.), на высоте 8200 метров", - написала Степанян.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении утром начали обстрел из артиллерийских орудий территории пограничного Дашкенсанского района Азербайджана.

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