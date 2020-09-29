Апелляционный суд по делу Маркива: адвокаты представили новые доказательства

Адвокаты нацгвардейца Виталия Маркива на первом заседании апелляционного суда Милана заявили ходатайство о приобщении к материалам дела доказательств, которые указывают на его непричастность к гибели итальянского журналиста.

Как сообщает "Европейская правда", об это на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко.

Адвокаты попросили приобщить к делу экспертизы видео- и звукозаписи выстрелов, доказывающие, что выстрелы из стрелкового оружия в сторону погибшего гражданина Италии осуществлялись со стороны позиций российских террористов с расстояния 150-200 метров, а не со стороны горы Карачун, до которой было 1700-1800 метров.

Также была представлена военная экспертиза, которая показала, что Маркив не мог видеть Андреа Роккелли и сопровождающих его лиц. А также, что по своим служебным обязанностям он не мог отдавать приказы о наведении и стрельбе в их сторону.

К делу предлагается приобщить документальный фильм итальянского режиссера "The Wrong Place" ("Не в то время, не в том месте"), в котором итальянские военные эксперты и юристы заявляют об абсурдности и необоснованности обвинительного приговора Маркиву.

Также адвокаты настаивают на том, что итальянским прокурорам нужно выехать на место событий в Славянск на гору Карачун и там провести необходимые измерения и экспертизы.

Суд удалился для принятия решения, которое будет оглашено на следующем заседании, которое состоится в четверг 1 октября.

Напомним, в июле 2019 года суд присяжных города Павии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы за соучастие в убийстве итальянца Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, погибшего тогда же.