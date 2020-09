США обещают новые санкции из-за отравления Навального

США объявили, что инициируют новые санкции против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет "Европейская правда," об этом заявил глава Совета национальной безопасности США Джон Элиот после того, как в Германии заявили, что Навального отравили "Новичком".

"США глубоко обеспокоены результатами (исследования вещества, которым отравили Навального - ЕП), обнародованными сегодня. Отравление Алексея Навального абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он.

Джон Элиот отметил, что Россия уже не впервые применяет нервно-паралитические вещества из группы "Новичок".

"Мы будем сотрудничать с союзниками и международным сообществом, чтобы виновники в России были привлечены к ответственности, куда бы не привели доказательства, и ограничить доступность средств для их дальнейшей злонамеренной деятельности", - заявил Джон Элиот.

(3 of 3) “The Russian people have a right to express their views peacefully without fear of retribution of any kind, and certainly not with chemical agents.” – NSC Spokesman John Ullyot