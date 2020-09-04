Албания вернулась в "зеленый" список Украине

Министерство здравоохранения Украины обновило список государств "красной" и "зеленой" зон, который определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста по возвращении из-за границы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Список составлен на основе данных по эпидемиологической ситуации в странах, опубликованной по состоянию на 4 сентября.

По сравнению с предыдущим списком, из числа курортных стран, принимающих украинских туристов, в "зеленый" список вернулась Албания. Словения, Египет, Турция и Болгария также остались "зелеными".

Черногория и Хорватия, которая стала "красной" после предыдущего обновления, остались в "красном" списке.

Полный перечень государств "красной" и "зеленой" зон доступен по ссылке. Предварительную версию списка можно посмотреть тут.

Проверить условия въезда в страны, которые пускают украинцев, можно с интерактивной картой МИД.

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней в изоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

Напомним, на прошлой неделе Украина запретила въезд иностранным гражданам до 28 сентября - за исключением отдельных категорий.

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