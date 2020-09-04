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Следы "Новичка" обнаружили в образцах кожи, крови и мочи Навального – СМИ

Пятница, 4 сентября 2020, 16:16

Специалисты Бундесвера, которые сделали вывод об отравлении Навального, нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в образцах кожи, крови и мочи политика, а также на бутылке, которой он пользовался во время поездки.

Об этом говорится в публикации немецкого издания Spiegel.

Отмечается, что клиника "Шарите" очень быстро подключила Бундесвер к проведению расследования.

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Однако мюнхенской лаборатории Бундесвера потребовалось несколько дней, чтобы установить контакт Навального с ядом из группы "Новичка" - следы ядовитого вещества были минимальными, но все же их удалось обнаружить в образцах кожи, крови и мочи Навального.

Кроме того, следы яда были найдены также на бутылке, из которой Навальный пил в поездке. Его родные сохранили бутылку после того, как политику стало плохо, и передали врачам в Берлине.

Вероятно, Навальный выпил из бутылки, когда был отравлен, оставив на ней следы яда.

Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

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