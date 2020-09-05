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В Лейпциге демонстранты напали на полицию, в ход пошел слезоточивый газ

Суббота, 5 сентября 2020, 11:30

В Лейпциге в пятницу вечером спонтанная демонстрация переросла в столкновения с полицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По данным полиции, люди в масках забросали брусчаткой и кирпичом полицейский участок и прибывшие экстренные службы, подожгли мусорные баки и установили горящие баррикады на рельсах трамвая.

 "В наших сотрудников и транспортные средства бросали камнями " - сообщила представительница полиции.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Об арестах и раненых в результате столкновений не сообщается.

В стихийной демонстрации приняли участие до ста человек. Почти все они были одеты в черное и в масках.

Поводом для несанкционированной демонстрации стало выселение левых активистов из заброшенного дома на востоке Лейпцига В четверг уже была подобная демонстрация, которую разогнали полицейские.

Беспорядки в пятницу продолжались около часа, затем полиция взяла ситуацию под контроль. Местные жители помогли убрать с улиц баррикады из дорожных знаков и горящих мусорных баков. Некоторые кричали мятежникам, чтобы они убирались из Конневица (район Лейпцига). В округе часто происходят беспорядки. В частности, еще одну демонстрацию назначили на вечер субботы.

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