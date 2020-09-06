В Бирмингеме неизвестный напал с ножом на людей: 1 погибший, 7 раненых

В центре английского города Бирмингем неизвестный нападал с ножом на людей, в результате чего один человек погиб и еще семь получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По данным полиции, первое нападение произошло в 00:30 по местному времени, после чего преступник двинулся на юг города.

По заявлению правоохранителей, нанесение ударов не было связано с терроризмом, разборками банд или беспорядками.

Детективы по расследованию убийств заявили, что охотятся только за одним подозреваемым.

Один мужчина погиб, еще один мужчина и женщина получили тяжелые травмы, а еще пять человек получили травмы, не опасные для жизни.

Нападения продолжались в течение двух часов, в том числе на улицах "китайского квартала", а также в районе, популярном среди представителей сексуальных меньшинств.

Полиция заявила, что нет никаких доказательств того, что ранения были преступлением на почве ненависти.

В полиции также заявили, что у них есть описание подозреваемого, но пока никаких примет не публиковали. Также неизвестно, удалось ли установить его личность.