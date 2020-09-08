МИД России вызывает посла Германии из-за заявлений об отравлении Навального

Министерство иностранных дел России вызывает посла Германии в РФ из-за заявлений Берлина об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, посла вызывают из-за того, что в Германии звучат предположения о причастности российских властей к отравлению Навального, но России из соображений секретности информации не предоставляют результатов лабораторных исследований Бундесвера.

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"О какой секретности может идти речь, если, по информации из СМИ, нарастает обмен информацией между клиникой "Шарите", лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, болгарскими учреждениями, и все это попадает в доступ таких сливных ресурсов, как Bellingcat. Одновременно глава МИД ФРГ Маас в интервью немецким СМИ, отвечая на вопрос о причастности российских властей, утверждает, что этому "есть много доказательств".

Это слишком серьезно, чтобы позволять официальным лицам Германии держать все в себе. Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных - как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми располагает МИД ", - заявила Захарова.

Как сообщалось ранее, Федеральная ассоциация врачей Германии (BÄK) отклонила предложение российских коллег о создании совместной группы для проведения медицинской экспертизы по отравлению оппозиционера Алексея Навального.

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Как сообщалось, 7 сентября немецкая клиника Шарите, где на лечении находится Навальный, сообщила, что политика вывели из комы.

Навальный лечится в немецкой больнице с 22 августа после того, как его самолетом эвакуировали из России.

2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

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