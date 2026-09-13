Берлин ищет средства для ВСУ, атаки РФ на границе с Польшей, выборы в Швеции: все за выходные

Путін відхилив пропозицію Зеленського про переговори на полях саміту G20, а Трамп звинуватив Україну у дефіциті дизельного палива через її удари по РФ.

У п’ятницю ввечері у Франції зійшов з рейок пасажирський поїзд. У Парижі припускають, що аварію пасажирського потяга могла спричинити диверсія.

Крім того, ввечері 11 вересня у Болгарії палали склади збройової компанії EMKO.

Прем’єрка Італії заявила, що не поступиться підтримкою України задля передвиборчих розрахунків, а у Бельгії вперше не вдалося врятувати пораненого українського військового.

Все важливе і цікаве за вихідні, 12 та 13 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Берлін шукає гроші на ЗСУ

У канцлера Німеччини Фрідріха Мерца офіційно визнали діру в оборонному бюджеті України та обіцяють допомогу.

Зокрема, радник канцлера з питань безпеки Гюнтер Зауттер на щорічній зустрічі YES у Києві, яку проводить Фонд Віктора Пінчука, заявив, що партнери мають покрити зростання оборонних витрат України.

"Ми знаємо, що, на жаль, на даний момент все ще існують додаткові потреби. Разом ми працюємо над пошуком вирішення цієї проблеми", – зазначив він.

А спецпосланник американського президента Джаред Кушнер на зустрічі YES назвав поїздки до Москви та Києва, які він та його колега Стів Віткофф здійснили минулого тижня, "дуже успішними".

"Я б сказав, що вона була дуже успішною. Думаю, тепер ми маємо чітке розуміння того, якими мають бути наступні кроки. Я вважаю, що в будь-якій складній проблемі потрібно спочатку створити певну рамку, в якій чітко визначити: по-перше, чого саме ми намагаємося досягти", – сказав він по відеозв’язку.

Очільник Кремля Владімір Путін відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у Сполучених Штатах.

А президент США Дональд Трамп у неділю закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, заявивши, що ці атаки спричиняють його дефіцит.

Атака поблизу пункту "Ягодин"

У Польщі кажуть, що у ніч на неділю була "реальна загроза" для країни через дрони РФ біля кордону.

"Безпілотники діяли і навіть вражали цілі, розташовані дуже близько до кордону з Польщею – на відстані від кількох до кількох десятків кілометрів", – акцентував речник Оперативного командування видів збройних сил Польщі Яцек Горишевський.

Речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сінецький заявив, що у ніч проти 13 вересня безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин-Дорогуськ".

У соцмережах повідомляли, що на території автозаправної станції поблизу прикордонного пункту "Ягодин" спалахнула масштабна пожежа.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що атака РФ ускладнила перетин українсько-польського кордону його команді.

"Члени моєї власної команди застрягли саме на цьому прикордонному переході, не маючи можливості виїхати з України через загрозу з боку російських дронів", – прокоментував він.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що порушення повітряного простору країни не відбулося.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після російського удару поблизу українсько-польського прикордонного пункту "Ягодин" заявив, що це терор очільника Кремля Владіміра Путіна, який "стукає" безпосередньо у двері ЄС та НАТО". Він закликав партнерів діяти негайно й застосувати "всю силу своїх санкцій".

Атака на поїзд

У неділю, 13 вересня, "Укрзалізниця" повідомила про те, що Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею.

"Сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда", – йдеться у заяві.

Через атаку на цей потяг мало не евакуювали інший поїзд – з радниками з питань безпеки європейських держав.

Видання Spiegel повідомляє, що під час атаки у ніч на неділю поблизу польського кордону перебував спеціальний поїзд з представниками європейських країн, який віз їх з Києва до Польщі. В українській столиці вони обговорювали можливі мирні переговори з Росією.

Незабаром після того, як поїзд зупинився через тривогу щодо дронів, а провідники розбудили пасажирів для евакуації, було оголошено про скасування тривоги, оскільки більше дронів виявлено не було.

Серед пасажирів поїзду був один із найближчих радників канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер. У суботу Зауттер відвідав міжнародну конференцію з питань безпеки YES.

Також відомо, що у поїзді перебував експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський заявив, що польська влада з найвищою серйозністю ставиться до російських атак поблизу кордону з Україною.

"Російські терористичні атаки. Спочатку поблизу прикордонного переходу Дорогуськ-Ягодин, а потім на пасажирський поїзд біля польського кордону. Ми ставимося до цих подій з найвищою серйозністю. Ситуація постійно відстежується. Росія – ворог вільного світу", – йдеться у дописі міністра.

Крім того, рано вранці в неділю, 13 вересня, невідомий об’єкт пролітав над повітряним простором Литви приблизно 20 хвилин, після чого ввійшов у повітряний простір Калінінградської області РФ.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час щорічної зустрічі YES у Києві вказав, що НАТО має посилити військові навчання біля Калінінградської області РФ.

А у Румунії поблизу Сучави розбився дрон.

Диверсії в Європі

У п’ятницю ввечері у Франції зійшов з рейок пасажирський поїзд. У Парижі припускають, що аварію пасажирського потяга могла спричинити диверсія.

Крім того, ввечері 11 вересня у Болгарії палали склади збройової компанії EMKO.

Болгарська прокуратура у межах розслідування щодо пожежі на складах збройової компанії EMKO не виключає версій про зловмисні дії.

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв вказав на спільні риси у займаннях на об’єктах збройової компанії EMKO.

Як стало відомо виданню Welt am Sonntag, німецькі слідчі пов'язують атаку в аеропорту Лейпцига з військовою розвідкою РФ.

Очільник офісу президента України Кирило Буданов на щорічній зустрічі YES у Києві заявив, що Україна прагне надати захист країнам, які підтримували її у війні, але на практиці фінальне рішення залежатиме від безпекової архітектури у Європі.

За його словами, Україна "точно буде віддячувати всім, хто допомагав їй, тому це в принципі вигідно – мати Україну як друга, а не як когось іншого".

Трамп про Ірландію

Президент США Дональд Трамп у суботу прибув з дводенним візитом до Ірландії і заявив про бажання побачити об’єднання Ірландії.

У Північній Ірландії, яка є частиною Великої Британії різко відреагували на заяву президента США.

У прем'єра Британії послалися на його слова, висловлені в середу в Палаті громад, про те, що він "буде дотримуватися її (Угоди Страсної п’ятниці) на 100%".

Лідер популістської партії Reform Uk Найджел Фарадж заявив, що не поділяє поглядів президента США Дональда Трампа щодо возз’єднання Ірландії.

Решта новин

У Бельгії вперше не вдалося врятувати пораненого українського військового.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що не поступиться підтримкою України задля передвиборчих розрахунків.

У Швеції стартували парламентські вибори.

Десятки тисяч вийшли на акції проти правого екстремізму в Берліні, Мюнхені та Дюссельдорфі.

У Парижі пояснили, чому хочуть зняти санкції Євросоюзу з Усманова.

Тисячі людей вийшли на кліматичний марш в Амстердамі.