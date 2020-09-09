Отравление Навального: страны G7 требуют от России ответов

Главы МИД стран Группы семи (G7) требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление оппозиционера Алексея Навального и наказать виновных.

Об этом говорится в заявлении министров, сообщает "Европейская правда".

"Мы, министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также высокий представитель Европейского союза единогласно и решительно осуждаем доказанное отравление Алексея Навального " - говорится в заявлении.

Как отмечается, Германия проинформировала партнеров по G7 о том, что клинические и токсикологические исследования немецких медицинских специалистов и специальной лаборатории Бундесвера показали, что Навальный стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического вещества из группы "Новичок", разработанной Россией .

"Мы, министры иностранных дел стран G7, призываем Россию немедленно и полностью прояснить, кто несет ответственность за эту отвратительную ядовитую атаку, и привлечь виновных к ответственности в свете обязательств России по Конвенции о запрещении химического оружия" - подчеркнули министры.

Они называют нападение на Навального еще одним тяжелым ударом по демократии и политическому плюрализму в России.

"Он представляет серьезную угрозу для всех тех, кто работает над защитой политических и гражданских свобод, которые Россия обязалась гарантировать. Мы призываем Россию соблюдать свои обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах и гарантировать эти права, включая право на свободу выражения мнений, своим гражданам", - говорится в заявлении.

Алексей Навальный, известный критик президента Владимира Путина, был доставлен в Германию в прошлом месяце после того, как потерял сознание во время полета из Томска в Москву.

Германия пришла к выводу, что он был отравлен "Новичком".

7 сентября клиника Шарите, где находится Навальный, сообщила, что политика вывели из искусственной комы.