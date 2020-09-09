Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Сербия отказалась от военных учений в Беларуси с россиянами, обвинив ЕС

Лукашенко рассказал, как Путин просил его "по-отечески" поговорить с Зеленским

Европейские послы собрались дома у Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста

В Чехии новый антирекорд случаев коронавируса в сутки, возвращается масочный режим






Еще один член Координационного совета белорусской оппозиции перестал выходить на связь

Среда, 9 сентября 2020, 09:38

Член Координационного совета оппозиции Максим Знак утром перестал выходить на связь, успев написать перед тем о "масках".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на TUT.BY, об этом сообщают его коллеги.

В это время он находился в офисе штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Читайте также
В Бундестаге готовы взять под опеку Колесникову в случае ее заключения

Как рассказал пресс-секретарь штаба Глеб Глебов, они с Максимом договаривались о разговоре в 8:30, но он не появился в Zoom.

"Я ему позвонил. Он сказал фразу "похоже, кто-то к нам пришел", отключился и написал слово "маски". Сейчас он недоступен", - сообщил Глебов.

Максим Знак - один из двух членов президиума Координационного совета, которые еще не задержаны и в Беларуси. Остальные пятеро его коллег или задержаны, или принудительно вывезены за границу.

Напомним, 8 сентября в Украину прибыли два члена совета - Иван Кравцов и Антон Родненков, двое из трех оппозиционеров, 7 сентября перестали выходить на связь. Мария Колесникова осталась в Беларуси, хотя сначала представитель белорусского Государственного пограничного комитета уверял, что границу пересекли все трое. Затем он подтвердил, что Колесникову задержали на границе.

Коллеги, в том числе и Максим Знак, считают, что их решение выехать из страны не было добровольным.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник сообщило, что Колесникова, чтобы остаться в Беларуси, порвала на границе свой паспорт.

6 сентября стало известно о выезде в Польшу Ольги Ковальковой, члена президиума Координационного совета оппозиции. Она заявила, что ее заставили покинуть страну под угрозой длительного ареста.

ЕС назвал неприемлемыми политические аресты в Беларуси.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь
powered by lun.ua