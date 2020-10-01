Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Евросоюз расширил санкции за Керченский мост

МИД потребовал объяснений от Беларуси из-за участия оккупационного чиновника из Крыма в форуме регионов

Двое журналистов Le Monde получили ранения при обстреле в Нагорном Карабахе

Еврокомиссия сделала первый шаг к иску против Британии за нарушение соглашения о Brexit






Евросоюз расширил санкции за Керченский мост

Четверг, 1 октября 2020, 18:53

Европейский Союз расширил санкции против участников строительства Керченского моста и внес в "черный список" двух физических лиц и четыре компании.

Соответствующее решение 1 октября опубликовано в Официальном журнале ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В список внесли Александра Ганова, генерального директора "Гранд Сервис Экспресс", которая осуществляет железнодорожное сообщение между Россией и незаконно аннексированным Крымом, и Леонида Риженькина, заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж", который с 2015 года занимался строительство моста через Керченский пролив. Их активы в ЕС будут заморожены, а въезд в блок - запрещен.

Читайте также
Послы ЕС одобрили расширение санкций за Керченский мост - СМИ

Под санкции попали также 4 компании: "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", "Крымская железная дорога" и "Крымская первая страховая компания".

В ЕС объяснили, что двух россиян и компании внесли в "черный список" из-за их роли в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом.

Следует отметить, что в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Крым санкции
powered by lun.ua