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Послы ЕС одобрили расширение санкций за Керченский мост - СМИ

Понедельник, 28 сентября 2020, 12:15

Послы ЕС одобрили расширение списка лиц, в отношении которых могут быть применены санкции за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Решение будет официально оформлено позже на этой неделе", - написал он.

Известно, что ранее украинская сторона высказывалась за введение санкций в отношении лиц, связанных со строительством Керченского моста.

Следует отметить, что в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Как уже сообщалось, анонсированные санкции ЕС против должностных лиц режима Лукашенко блокирует Кипр - в обмен Никосия требует принять меры в отношении Турции в связи с ее бурильной деятельностью в Восточном Средиземноморье. Кипр также блокировал санкции за Керченский мост.

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