Президент Азербайджана признал присутствие турецких F-16 в стране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что на территории его страны находятся турецкие истребители F-16, но участие в боях не принимают.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает "Европейская правда".

Он отметил, что истребители F - 16 прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях, отвечая на вопрос о снимках, на которых по крайней мере на одной из баз видно турецкие истребители.

"Турция - наш союзник, и проведение здесь военных учений, в том числе с участием Военно-воздушных сил, - обычное явление", - заявил Алиев.

По его словам, из - за пандемии в этом году страны провели лишь два военных учения, тогда как в прошлом году-десять.

"Истребители F - 16 находятся на земле, они не совершают полеты и ни в каком виде не участвуют в боях" - сказал президент Азербайджана.

"Я говорю об этом однозначно и даже хочу сообщить вам об одной армянской фейк-новости. В первые дни противостояния они сказали, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Это-фейк-новость, те, кто обвинял нас в этом, сейчас должны извиниться, потому что все знают, что это – фейк-новость. Истребители F - 16 находятся здесь, но, как вы правильно заметили , - на земле" - добавил Алиев.

Стоит отметить, что это первое официальное признание азербайджанских властей о наличии на ее территории истребителей ВВС Турции.

Ранее журналист-расследователь газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал спутниковые снимки территории аэропорта в Гяндже от 3 октября, на которых видны истребители F-16.