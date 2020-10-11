Во Франции почти 27 000 случаев коронавируса за сутки, 54 умерших

Число новых случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 26000 за один день, впервые с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Министерство здравоохранения в субботу вечером сообщило о 26 896 новых случаях инфицирования в результате чего с начала года их общее число составило 718 873.

Несмотря на большое число инфекций, количество смертей остается на очень низком уровне – 54 за последние сутки.

В общей сложности 1456 человек находятся в отделении интенсивной терапии, что на 17 человек больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель с мая.

С другой стороны, количество новых госпитализаций в реанимацию, один из важных показателей для мониторинга развития эпидемии, сократилось: 110 пациентов, что на 40 меньше, чем в пятницу. В настоящее время во Франции подготовлены около 5000 коек интенсивной терапии.

Общее количество госпитализированных пациентов, которое также включает менее тяжелые формы заболевания, продолжает непрерывно увеличиваться до 7976, что на 133 больше по сравнению с предыдущим днем.