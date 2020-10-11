В пригороде Парижа 40 человек штурмовали полицейский участок с фейерверками

Около 40 неизвестных людей, вооруженных металлическими прутьями и использующих фейерверки, пытались в субботу вечером штурмовать французский полицейский участок в пригороде Парижа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Полиция опубликовала видео, на котором видно, как в направлении полицейского участка в Шампиньи-сюр-Марн, примерно в 15 км к юго-востоку от центра Парижа, выпускается шквал фейерверков.

Attaque du commissariat de #Champigny. 40 individus attaquent le commissariat. Les nuiteux encore visés.

Véhicules de police dégradés et feux de poubelles. #ensauvagement.... jusqu'ici tout va bien. @GDarmanin @E_DupondM @PoliceNationale pic.twitter.com/3DHbZ0sQGy — OPTIONNUIT (@optionnuit) October 11, 2020

Вооруженные люди попытались силой проникнуть в здание, но безуспешно. Полицейским не удалось никого задержать.

На фотографиях были видны разбитые окна в полицейском участке и поврежденные машины.

Мотив нападения на этот полицейский участок, третьего за два года, неизвестен. Полицейский участок расположен в жилом районе, известном незаконным оборотом наркотиков.