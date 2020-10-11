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В пригороде Парижа 40 человек штурмовали полицейский участок с фейерверками

Воскресенье, 11 октября 2020, 12:51

Около 40 неизвестных людей, вооруженных металлическими прутьями и использующих фейерверки, пытались в субботу вечером штурмовать французский полицейский участок в пригороде Парижа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Полиция опубликовала видео, на котором видно, как в направлении полицейского участка в Шампиньи-сюр-Марн, примерно в 15 км к юго-востоку от центра Парижа, выпускается шквал фейерверков.

Вооруженные люди попытались силой проникнуть в здание, но безуспешно. Полицейским не удалось никого задержать.

На фотографиях были видны разбитые окна в полицейском участке и поврежденные машины.

Мотив нападения на этот полицейский участок, третьего за два года, неизвестен. Полицейский участок расположен в жилом районе, известном незаконным оборотом наркотиков.

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