В пригороде Парижа 40 человек штурмовали полицейский участок с фейерверками
Около 40 неизвестных людей, вооруженных металлическими прутьями и использующих фейерверки, пытались в субботу вечером штурмовать французский полицейский участок в пригороде Парижа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.
Полиция опубликовала видео, на котором видно, как в направлении полицейского участка в Шампиньи-сюр-Марн, примерно в 15 км к юго-востоку от центра Парижа, выпускается шквал фейерверков.
Attaque du commissariat de #Champigny. 40 individus attaquent le commissariat. Les nuiteux encore visés.— OPTIONNUIT (@optionnuit) October 11, 2020
Véhicules de police dégradés et feux de poubelles. #ensauvagement.... jusqu'ici tout va bien. @GDarmanin @E_DupondM @PoliceNationale pic.twitter.com/3DHbZ0sQGy
Вооруженные люди попытались силой проникнуть в здание, но безуспешно. Полицейским не удалось никого задержать.
На фотографиях были видны разбитые окна в полицейском участке и поврежденные машины.
Мотив нападения на этот полицейский участок, третьего за два года, неизвестен. Полицейский участок расположен в жилом районе, известном незаконным оборотом наркотиков.