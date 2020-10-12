Еврокомиссия меняет правила работы после подтверждения коронавируса у комиссара
Европейская комиссия ужесточает правила для старшего персонала, чтобы предотвратить дальнейшее заражение коронавирусом, после того, как комиссар Мария Габриэль в субботу сдала положительный тест.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Встречи, состоящие из членов кабинета комиссаров, сотрудников юридической службы и сотрудников секретариата для подготовки предложений до их поступления в Коллегию, теперь будут проводиться виртуально.
Еженедельные встречи с высокопоставленными государственными служащими по-прежнему будут проводиться лично, но только для глав кабинетов, в то время как другие официальные лица будут присутствовать виртуально.
Встречи Коллегии также будут проводиться лично каждую неделю, но число участников будет ограничено членами комиссии, генеральным секретарем, юридическими службами и представителями.
Габриэль стала первым комиссаром, у которой подтвердили коронавирус, но другие члены команды Урсулы фон дер Ляйен бранее ыли вынуждены самоизолироваться из-за потенциального заражения, в том числе и сама президент Комиссии.
В воскресенье вечером еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгей объявил, что перешел на самоизоляцию в ожидании новых результатов тестов после того, как член его команды заразился вирусом.