Еврокомиссия меняет правила работы после подтверждения коронавируса у комиссара

Европейская комиссия ужесточает правила для старшего персонала, чтобы предотвратить дальнейшее заражение коронавирусом, после того, как комиссар Мария Габриэль в субботу сдала положительный тест.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Встречи, состоящие из членов кабинета комиссаров, сотрудников юридической службы и сотрудников секретариата для подготовки предложений до их поступления в Коллегию, теперь будут проводиться виртуально.

Еженедельные встречи с высокопоставленными государственными служащими по-прежнему будут проводиться лично, но только для глав кабинетов, в то время как другие официальные лица будут присутствовать виртуально.

Встречи Коллегии также будут проводиться лично каждую неделю, но число участников будет ограничено членами комиссии, генеральным секретарем, юридическими службами и представителями.

Габриэль стала первым комиссаром, у которой подтвердили коронавирус, но другие члены команды Урсулы фон дер Ляйен бранее ыли вынуждены самоизолироваться из-за потенциального заражения, в том числе и сама президент Комиссии.

В воскресенье вечером еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгей объявил, что перешел на самоизоляцию в ожидании новых результатов тестов после того, как член его команды заразился вирусом.