В Нидерландах ввели частичный локдаун из-за коронавируса

Нидерланды с севера среды ввели частичный локдаун из-за роста случаев коронавируса.

Об этом накануне заявили премьер-министр Марк Рютте и министр здравоохранения Уго де Йонг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Так, закрылись заведения общественного питания, однако они все еще могут работать на вынос. В закрытых помещениях вместе разрешено собираться не более чем 30 лицам.

Кроме того, употребление алкоголя или легких наркотиков в общественных местах не допускается с 20.00 до 07.00.

Кроме того, все любительские соревнования будут прекращены, и премьер-министр Рютте призвал всех тщательно подумать о путешествиях во время осенних каникул. Проезд в общественном транспорте должен быть ограничен.

Также стало обязательным использование защитных масок в общественных местах, в том числе и в школах.

По словам министра здравоохранения, эти меры, вероятно, продлятся около четырех недель. Через две недели Кабинет Министров изучит положение дел с количеством инфекций.

За прошедшие сутки в Нидерландах зарегистрировали 7393 новых случая заражения коронавирусом, что на 549 больше, чем накануне.