В автобусах Варшавы будут показывать ролики о привлекательности Украины

В общественном транспорте Варшавы с понедельника, 19 октября, будут показывать короткие видеоролики об интересных местах Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Соглашение о показе роликов подписано между медиапроектом Ukraїner и польской компанией AMS S.A., которая создает и предоставляет видеоконтент для трансляции в общественном транспорте, рассказала Наталья Панченко, продюсер медиапроекта Ukraїner.

Читайте также В Варшаве официально открыли сквер в честь генерала армии УНР

"С понедельника на 400 экранах в 170 автобусах Варшавы появятся 30-секундные видеоролики об Украине с польскими субтитрами", - отметила Панченко.

Соглашение подписано на неопределенный срок. Видео об Украине в автобусах Варшавы будет демонстрироваться каждый час.

"Это будут фильмы об Украине, интересных местах, интересных людях, какие географические достопримечательности. Для нас это - выполнение миссии публичной дипломатии и презентация полякам туристической привлекательности Украины", - подчеркнула Панченко.

Сначала в автобусах будут транслироваться пять роликов об Украине. Ukraїner будет обновлять их ежеквартально.