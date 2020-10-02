Совет ЕС формально утвердил санкции в отношении Беларуси - польские СМИ
Государства-члены ЕС в пятницу формально утвердили санкции в отношении белорусских чиновников, причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении протестующих.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польский портал RMF24.
"Государства-члены в пятницу формально утвердили санкции против представителей властей Беларуси" - сообщил источник в ЕС.
Санкции были одобрены по письменной процедуре, после того как поздно ночью в четверг к соответствующей договоренности пришли лидеры ЕС.
Ограничения касаются 40 представителей режима Александра Лукашенко, однако его самого в перечне нет.
Решение вступает в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, публикация возможна еще в пятницу.
Санкции заключаются в замораживании активов и запрете на поездки в ЕС.
Напомним, МИД Беларуси заявил о введении санкций против ЕС в ответ на недавние договоренности саммита Евросоюза по белорусским санкциям.