Совет ЕС формально утвердил санкции в отношении Беларуси - польские СМИ

Государства-члены ЕС в пятницу формально утвердили санкции в отношении белорусских чиновников, причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении протестующих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польский портал RMF24.

"Государства-члены в пятницу формально утвердили санкции против представителей властей Беларуси" - сообщил источник в ЕС.

Санкции были одобрены по письменной процедуре, после того как поздно ночью в четверг к соответствующей договоренности пришли лидеры ЕС.

Ограничения касаются 40 представителей режима Александра Лукашенко, однако его самого в перечне нет.

Решение вступает в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, публикация возможна еще в пятницу.

Санкции заключаются в замораживании активов и запрете на поездки в ЕС.

Напомним, МИД Беларуси заявил о введении санкций против ЕС в ответ на недавние договоренности саммита Евросоюза по белорусским санкциям.