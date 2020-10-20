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В Германии задержали пожилого мужчину, который применил перцовый баллончик к нарушителям дистанции

Вторник, 20 октября 2020, 15:06

В Германии полиция задержала 71-летнего мужчину, который применил перцовый баллончик к людям, которые, как он утверждает, не соблюдались с ним безопасной дистанции.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявили в полиции Аахена, пишет "Европейская правда".

Как сообщает полиция, пожилой мужчина, идя по парковой дороге, оценил, что люди приблизились к нему слишком близко, и применил перцовый баллончик против двух бегунов, а затем двух велосипедистов.

Велосипедисты, пара возрастом 49 и 51 лет, смогли слезть с велосипеда, не травмировав себя и прохожих, и вызвали полицию.

Дедушка объяснил патрульным, которые прибыли на место происшествия, что у него не было другого способа уберечь себя, "группу риска", и заставить людей соблюдать безопасную дистанцию.

Против мужчины открыли производство по факту нанесения физических повреждений и опасного препятствования дорожному движению.

Полицейские пока ищут двух других свидетелей - бегунов, которые тоже пострадали от баллончика, чтобы услышать их версию событий.

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