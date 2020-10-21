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В Кремле санкции США против "Северного потока-2" сравнили с рейдерством

Среда, 21 октября 2020, 14:42

Пресс-секретарь президента России, говоря об усилении санкций США против строительства "Северного потока-2", назвал их частью "рейдерской конкуренции" со стороны Вашингтона.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом Дмитрий Песков сказал в общении со СМИ.

"В целом, наблюдается довольно недружественная деструктивная линия с постоянным введением различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики. К сожалению, это уже стало неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, самом деле - ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона. Не первый год уже, к сожалению, эта деструктивная линия продолжается и, конечно же, она наносит вред нашим двусторонним отношениям ", - сказал Песков.

Напомним, 20 октября Государственный департамент США расширил санкции по "Северному потоку-2", чтобы помешать завершению строительства российского газопровода.

Как известно, Суд Европейского Союза принял решение о том, что "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулированием ЕС и не имеет права на исключение.

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