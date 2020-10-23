Премьер Испании: реальное количество инфицированных в стране превышает 3 млн человек

Реальное общее количество случаев заболевания COVID-19 в Испании превышает 3 миллиона.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам главы правительства, такое предположение можно сделать на основании недавно проведенного исследования о наличии антител к коронавирусу у населения. Если экстраполировать полученные данные в масштабах страны, то реальное общее количество инфицированных составляет три миллиона.

22 октября Испания стала первой страной в Европе, которая зарегистрировала более миллиона заражений коронавирусом.

В то же время Санчес подчеркнул, что правительство пытается не допустить введения повторного локдауна и сейчас система здравоохранения страны лучше подготовлена, чем во время первой волны пандемии весной.

Однако премьер отметил необходимость приложить больше усилий, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса, в частности, ограничить социальные контакты и свободу передвижения.

Напомним, власти автономной общины Мадрида ограничивают социальную активность граждан ночью для предотвращения распространения коронавируса.