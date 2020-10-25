Испания вводит ночной комендантский час по всей стране
Правительство Испании утвердило решение вновь объявить состояние тревоги для всей страны продолжительностью 15 дней, хотя предполагается, что оно может быть продлено на следующие шесть месяцев, до 9 мая, если парламент даст согласие.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
На чрезвычайном заседании в воскресенье также было принято решение ввести обязательный комендантский час для всей страны с 11 вечера до 6 утра.
Помимо этого, установлено ограничение общественных собраний для всей Испании до 6 человек.
Регионам также предоставляется возможность ограничивать въезд и выезд со своей территории, за исключением уважительных причин, но это решение остается за их руководителями.
Правительство планирует продлить все меры на шесть месяцев, включая комендантский час. Но в любом случае, с политической точки зрения, основная ответственность за решения лежит на президентах регионов.
Испания не закрывает границы и делает исключения для комендантского часа на Канарских островах, одном из сообществ с лучшими эпидемиологическими показателями, чтобы как можно больше спасти туризм. "
Вся Европа уже принимает меры по ограничению мобильности. Ситуация, в которой мы живем, является экстремальной", - сказал Санчес, обосновывая это решение.
По его словам, цель правительства - достичь показателя в 25 инфицированных на 100 000 жителей. Сейчас Испания находится на уровне выше 400.
Ранее Санчес заявлял, что реальное общее количество случаев заболевания COVID-19 в Испании превышает 3 миллиона.
22 октября Испания стала первой страной в Европе, которая зарегистрировала более миллиона заражений коронавирусом.