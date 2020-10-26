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Путин выдвинул условие неразвертывания ракет в европейской части России

Понедельник, 26 октября 2020, 13:26

Президент России Владимир Путин заявил о готовности не развертывать в европейской части страны ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны стран НАТО.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля заявлении Путина, сообщает "Европейская правда".

"Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действующего Договора о РСМД, Российская Федерация однако готова в духе доброй воли и дальше не проводить развертывание в европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных Договором о РСМД", - говорится в заявлении Путина.

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США утверждают, что ракеты 9М729 нарушают соглашение о ликвидации ракет малой и средней дальности. Их использование Россией побудило США в прошлом году приостановить действие соглашения и выйти договора.

Россия в свою очередь обвинила в нарушении договора Соединенные Штаты.

Путин назвал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности серьезной ошибкой.

Он также предложил рассмотреть "конкретные варианты взаимных верификационных мероприятий для снятия наличных беспокойств".

ДРСМД в 1987 году подписали лидер СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Документ запрещал обоим ядерным сверхдержавам владеть наземными ракетами радиусом действия от 500 до 5000 км. Фактически подписание этого договора вывело мир из состояния холодной войны.

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