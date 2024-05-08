СМИ: В Польше выясняют причастность судьи-перебежчика к антиукраинским лозунгам "ультрас"

Польские спецслужбы выяснили, что судья из Варшавы, который сбежал в Беларусь, имел тесные связи с "ультрас", и проверяют, причастен ли он каким-то образом к случаям, когда на трибунах польских фанатов появлялись антиукраинские лозунги.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Спецслужбы якобы выяснили, что судья Томас Шмидт, который на этой неделе появился в Минске как "политический беженец", имел тесные связи с польскими "ультрас".

Контрразведка выясняет, сыграл ли Шмидт какую-то роль в подстрекательстве антиукраинских настроений в фанатском сообществе.

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В частности, баннеры с призывами прекратить поддержку Украины неоднократно появлялись среди фанатов "Шлёнск Вроцлав". Службы проверяют, пытался ли Шмидт организовать нечто подобное в Варшаве.

Также спецслужбы проверяют, имел ли судья какие-то контакты с вероятными исполнителями нападения на российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе. Один из них, Максимилиан К., является преданным фанатом "Легии", после его ареста другие фанаты выносили на трибуны баннер в его поддержку.

Будут проверять также, был ли Шмидт каким-то образом знаком с фанатами, которых поймали на причастности к перевозкам нелегальных мигрантов, пробравшихся в Польшу из Беларуси, далее в Западную Европу.

Как сообщалось, премьер Польши 8 мая заслушает спецслужбы из-за инцидента с варшавским судьей Томашем Шмидтом, который "высунулся" в Беларуси и попросил там политического убежища.

Национальная прокуратура Польши начала расследование в отношении Шмидта по статье о работе на иностранную разведку.