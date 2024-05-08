СМИ: Мелони будет настаивать на выводе иностранных боевиков из Ливии

Премьер Италии Джорджия Мелони во время государственного визита в Ливию подчеркнет обязательства своего правительства положить конец присутствию иностранных боевиков в разделенной африканской стране, продвигая свой так называемый "план Маттеи" для региона.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к главе правительства Италии источники.

Визит премьера в двух руководящих фракций Ливии имеет целью способствовать сотрудничеству между итальянскими и ливийскими компаниями, а также обеспечить прогресс в политическом процессе между враждующими сторонами в стране, заявили источники.

Мелони встретится с чиновниками Ливии, в частности с военным командующим Халифой Хафтаром, который контролирует восток страны. Офис главы правительства заявил, что это соответствует обязательствам Рима "работать со всеми ливийскими актерами".

Реклама:

Сейчас африканская страна разделена между правительством в столице Триполи и конкурирующей администрацией на востоке страны во главе с Хафтаром.

Ранее Мелони объявила о своем так называемом "плане Маттеи" для Африки вскоре после вступления в должность в 2022 году, целью которого является создание предпосылок для развития африканских стран, чтобы таким образом уменьшить потоки мигрантов.

По словам источников, Италия, которая в этом году председательствует в G7, упорно работает над тем, чтобы стать посредником, который может вести переговоры со всеми странами Средиземноморского бассейна.

Ранее Мелони представила план для укрепления отношений с Африкой, который предусматривает выделение 5,5 миллиардов евро странам континента для укрепления энергетических связей и сдерживания миграционных потоков.

В то же время, Европейский парламент на заседании 10 апреля принял пакет мер, призванных пересмотреть систему предоставления убежища мигрантам и упорядочить и упростить процедуру их высылки.

Напомним, в конце 2023 года испанское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.

За 2023 год в ЕС в прошлом году прибыло более миллиона искателей убежища, но все еще меньше, чем на пике войны в Сирии.