Швеция разрешила продавать насекомых в продуктовых магазинах

Швеция дала "зеленый свет" супермаркетам на продажу насекомых как продуктов питания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Ранее такое разрешение дали Дания, Нидерланды и Финляндия, но не Швеция и большинство других стран ЕС.

Читайте также Вместо 73 тонн шмелей Украина экспортировала других насекомых и пауков: опровержение УКАБ

Причина - разногласия по поводу того, как интерпретировать правила, согласно которым продажу новых пищевых продуктов сначала должна одобрить Европейская комиссия. Она должна подтвердить, что пищевые продукты безопасны.

Теперь же Европейский суд принял решение, по которому целые насекомые не подпадают под действие предыдущего продовольственного законодательства, что открыло путь для продажи насекомых в Швеции.

Шведское агентство по безопасности пищевых продуктов предупреждает, что некоторые насекомые, особенно мучные черви и сверчки, могут вызвать аллергические реакции - в частности, у людей, имеющих аллергию на моллюсков.

Компании обязаны проверять, продукты питания являются безопасными и были изготовлены с соблюдением требований гигиены.