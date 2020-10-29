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"Единое окно": ЕС хочет модернизировать таможенный контроль

Четверг, 29 октября 2020, 09:59

Еврокомиссия выдвинула инициативу о введении для таможни ЕС принципа "единого окна".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Это изменение упростит обмен информацией между органами, причастными к растаможиванию товаров: торговым операторам нужно будет подать все документы один раз.

Сейчас это ряд органов, отвечающих за различные аспекты вопроса (безопасность и охрана здоровья, безопасность для окружающей среды, агросектор, рыболовство, культурное наследие, соответствие стандартам и т.п.).

Как следствие, экспортерам и импортерам приходится подавать бумаги каждому органу отдельно, что создает лишнюю бюрократическую волокиту и уменьшает возможность для контролирующих органов вовремя увидеть какие-то риски и совместно бороться с ними

"Единое окно позволит компаниям и торговым операторам подавать информацию через единый портал в каждой отдельной стране-члене, уменьшая дублирование документов, время и деньги. После этого таможня и другие органы смогут совместно использовать эту информацию, обеспечивая полностью скоординированный и прозрачный подход на общеевропейском уровне", - объясняют в ЕК.

Полное внедрение "единого окна" может занять до 10 лет.

Ежегодный товарооборот в таможенном союзе ЕС составляет более 3,5 трлн евро.

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