Кулеба: решение КСУ - серьезный удар, но еще не разрушает отношения с Западом

Решение Конституционного суда Украины по поводу антикоррупционной реформы является серьезным ударом, но его негативные последствия, в том числе для отношений Украины с Западом, еще возможно исправить.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я убежден, что решение КС, хоть и является серьезным ударом, но еще не разрушает наше взаимодействие с западными партнерами. Но если не удастся преодолеть негативные последствия этого решения и обеспечить надлежащее функционирование антикоррупционной инфраструктуры - тогда у нас будут проблемы", - заявил он.

Дмитрий Кулеба отметил, что хотя в правовом государстве решения судов должны уважаться, однако вчерашнее решение КС создает серьезную проблему не только для внутреннего развития Украины, но и отношений с партнерами, которые помогали осуществлять антикоррупционную реформу.

"Хочу заверить вас, что и президент, и правительство абсолютно решительно настроены на преодоление последствий проблемы, созданной решением КС. И уже вскоре вы увидите конкретные шаги в этом направлении. Задача МИД - совместно с нашими с партнерами найти оптимальные пути решения и обеспечить , чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине действовала должным образом. Не потому, что кто-то об этом просит извне, а потому что борьба с коррупцией отвечает интересам украинского народа и необходима для евроинтеграции Украины", - сказал глава МИД.

27 октября стало известно, что Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Национальное агентство по предупреждению коррупции с 28 октября закрывает реестр электронных деклараций на выполнение решения Конституционного суда.

НАПК отметило, что двое судей КС участвовали в принятии решения незаконно.

В НАБУ говорят, что из-за решения Конституционного суда придется закрыть 110 дел.