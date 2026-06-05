Посол США в ЕС заверил, что Трамп никогда не планировал вторжение в Гренландию

Угрозы президента США Дональда Трампа о вторжении в Гренландию, высказанные в начале этого года, были неверно истолкованы.

Об этом заявил в пятницу посол США в Европейском Союзе Эндрю Паздер, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Посол утверждает, что Трамп никогда не собирался вторгаться в Гренландию.

"Это было истолковано так, будто мы каким-то образом угрожали территориальной целостности Гренландии, но президент никогда не говорил, что мы собираемся вторгнуться", – сказал Паздер участникам Брюссельского форума по экономической безопасности.

Он отметил, что заявления президента были полезны для привлечения внимания к стратегическому значению Гренландии, но их не следовало воспринимать всерьез.

Комментарии посла прозвучали всего через день после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей США, что арктический остров "пока" является частью Дании.

В январе Трамп в конечном итоге отверг возможность военного вторжения в Гренландию, начав переговоры между США и Данией об усилении американского военного присутствия на арктическом острове.

Паздер, бывший ресторатор, сравнил реакцию Европы на угрозы Трампа с пеной и кофе в капучино.

"Вы заказываете капучино ради кофе, а не ради пены. Так что давайте сосредоточимся на кофе, а не на пене. А многое из этого – именно пена", – пояснил он.

Напомним, после того как губернатор Луизианы Джефф Лэндри, который также является спецпосланником президента США в Гренландии, посетил страну, где, в частности, заявил, что ее процветание "зависит" от Трампа, американский президент опубликовал фотографию, на которой он смотрит на один из гренландских городов.

Также Лэндри считает, что нефть из Гренландии может сыграть важную роль в снижении цен на энергоносители на фоне конфликта с Ираном.

После встречи с Лэндри правительство Гренландии заявило, что в переговорах с Соединенными Штатами о будущем острова достигнут определенный прогресс, но настаивало, что остров не продается.